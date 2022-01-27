Salata ve yemeklerin aranan lezzetlerinden olan Brüksel lahanası, hem besleyici hem de sağlıklı bir sebze. Peki, Brüksel lahanası hangi mevsimde ve ayda yetişir? Brüksel Lahanası ne zaman yenir?

BRÜKSEL LAHANASI HANGİ MEVSİMDE VE AYDA YETİŞİR?

Brüksel lahana genellikle kış mevsiminde tüketilen çok faydalı bir sebzedir. Adeta sağlık deposu olan Brüksel lahana, yemeği yapılan veya çeşitli salatalarda kullanılan besleyici bir sebzedir. Brüksel lahana Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında hasat edilir. Kış mevsiminin Şubat ayında piyasaya sürülen taze bürüksel lahanalar, pazar tezgahlarında yerini alır.

Brüksel lahanayı kış mevsimi boyunca marketlerde ve pazarlarda bulmak mümkündür. Ocak ayı itibariyle hasat işlemi bitirilen Brüksel lahanalar Şubat ayı gelmesiyle satışa çıkarılır. Kış mevsiminde Brüksel lahananın yemeğini yaparak yahut yoğurtlu veya normal salatalarda kullanarak afiyetle tüketebilirsiniz. Bağışık sisteminin güçlenmesi ve bütün faydalarından yararlanmak için özellikle Şubat ayında bol bol Brüksel lahana tüketilmelidir.

BRÜKSEL LAHANASI NE ZAMAN YENİR?

Brüksel lahana Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak aylarında hasat edilir. Kış mevsiminin Şubat ayında piyasaya sürülen taze bürüksel lahanalar, pazar tezgahlarında yerini alır.



