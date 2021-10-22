Futbol Bruno Alves futbolu bırakmaktan Ronaldo sayesinde vazgeçmiş

Bruno Alves futbolu bırakmaktan Ronaldo sayesinde vazgeçmiş

Futbol

Bruno Alves futbolu bırakmaktan Ronaldo sayesinde vazgeçmiş

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Bruno Alves artık 39 yaşında. Geçtiğimiz sene Famalicao'da oynayan Alves, sezon sonu futbolu bırakacağını açıklamıştı ancak bu kararından vazgeçti. Alves, kararının sebebini anlattı.

22 Ekim 2021, Cuma 14:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bruno Alves şu anda Yunan ekibi Apollon Smyrnis forması giyiyor. 39 yaşındaki oyuncu Yunanistan'a transfer olmadan önce futbolu bırakma kararı almıştı. Son olarak ülkesi Portekiz'in takımlarından Famalicao'da oynayan Bruno Alves, futbolu bırakma kararından vazgeçiş sürecini anlattı.

Cristiano Ronaldo ile konuştuktan sonra kararından vazgeçtiğini söyleyen Alves, "Cristiano beni aradı. 'Oynamaya devam etmelisin, kendine iyi bakıyorsun ve iyi durumdasın. Futbolu çok sevdiğini biliyorum, bence pes etme' dedi ve kararımı değiştirdi. O dünyanın en iyisi ve devam etmem gerektiğini söylüyorsa bu gerçekten devam edebileceğim içindir. Ben de devam ettim" dedi.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Balotelli iddialı! 'Süper Lig'in gol kralı olur milli takıma giderim'