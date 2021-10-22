Bruno Alves futbolu bırakmaktan Ronaldo sayesinde vazgeçmiş

Bruno Alves şu anda Yunan ekibi Apollon Smyrnis forması giyiyor. 39 yaşındaki oyuncu Yunanistan'a transfer olmadan önce futbolu bırakma kararı almıştı. Son olarak ülkesi Portekiz'in takımlarından Famalicao'da oynayan Bruno Alves, futbolu bırakma kararından vazgeçiş sürecini anlattı.

Cristiano Ronaldo ile konuştuktan sonra kararından vazgeçtiğini söyleyen Alves, "Cristiano beni aradı. 'Oynamaya devam etmelisin, kendine iyi bakıyorsun ve iyi durumdasın. Futbolu çok sevdiğini biliyorum, bence pes etme' dedi ve kararımı değiştirdi. O dünyanın en iyisi ve devam etmem gerektiğini söylüyorsa bu gerçekten devam edebileceğim içindir. Ben de devam ettim" dedi.