Kariyeri boyunca, Cuts Like a Knife, Reckless ve Waking Up the Neighbours gibi önemli albümler, başta Summer of '69, Everything I Do, Run to You, Heaven, Please Forgive Me, Have You Ever Really Loved a Woman?, All for Love, I Finally Found Someone ve When You're Gone gibi birçok efsane parça hediye eden, Billboard tarafından dünya müzik tarihinde tüm zamanların en başarılı 30'uncu sanatçısı Bryan Adams 16 Kasım 2019 Cumartesi gecesi Ülker Arena’da konser verecek.