Bryan Adams’a hayranları dövizlerle seslendi

Ataşehir Ülker Arena’da sahneye çıkan Bryan Adams’ı izlemeye gelenler arasında gençler de vardı.

'Birlikte ne kadar iyiyiz'

Rock’çının ‘Rescue Me’ şarkısından esinlenerek İngilizce hazırlanmış “Birlikte ne kadar iyiyiz” ve “Seninle sahnede şarkı söylemek istiyorum” yazan dövizler dikkat çekti.

Kanadalı rock şarkıcısı, şarkı sözü yazarı ve fotoğrafçı Bryan Adams, 5 Kasım 1959’da Ontario’da dünyaya geldi. 15 yaşından itibaren Shock ve Sweeney Todd gruplarında çalışmaya başlayan sanatçı, müzik kariyeri boyunca Grammy, MTV başta olmak üzere çok sayıda ödül kazandı, 100 milyonun üzerinde albüm satışı elde etti.

"Cuts Like a Knife", "Reckless" ve "Waking Up the Neighbours" gibi albümleriyle dünya çapında geniş hayran kitlesine sahip olan Adams, "Everything I Do, I Do It For You" şarkısıyla İngiltere müzik tarihinin en uzun süre bir numarada kalan şarkısı unvanına sahip oldu.

Billboard’un dünya müzik tarihinde tüm zamanların en başarılı 30. sanatçısı seçtiği Bryan Adams, İstanbul’da ilk konserini 28 Temmuz 1992 tarihinde vermişti.