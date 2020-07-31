Kültür & Sanat Bryan Cranston: Koronayı yendim

Bryan Cranston: Koronayı yendim

Kültür & Sanat

Bryan Cranston: Koronayı yendim

Breaking Bad dizisinde canlandırdığı Walter White karakteriyle dünya çapında tanınan ABD’li Bryan Cranston, korona virüsünü yendiğini duyurdu.

31 Temmuz 2020, Cuma 15:56 Son Güncelleme:
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Bryan Cranston, hastalığını yendiğini duyurdu ve ABD’nin Los Angeles kentinde bir kan bankasına plazma bağışı yaparken çektiği görüntüleri paylaştı.

Kurallara uymasına rağmen salgına yakalandığını belirten 64 yaşındaki Cranston, hastalığı hafif semptomlarla atlattığı için şanslı olduğunu vurguladı.

Oyuncu, bağışladığı plazmanın altın değerinde olduğunu söyledi ve bunun korona virüsüne yakalanan diğer hastalara yardımcı olabileceğini ifade etti. Cranston, fiziksel mesafeye ve el hijyenine dikkat edilmesi çağrısında da bulundu.


https://www.instagram.com/p/CDReUi1pcDm/


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