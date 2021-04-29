BŞB Erzurumspor- Başakşehir maç sonucu

5. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Ev sahibi ekibin ceza yayı üzerinden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Emrah Başsan, şutunu çekti. Meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0

7. dakikada Aleksic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde uygun durumdaki Visca şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

12. dakikada Chadli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta savunmadan seken top, kaleci Szumski'de kaldı.

18. dakikada Medipol Başakşehir sahada 10 kişi kaldı. Bu dakikada ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, savunmanın arkasına atılan topa Ricardo Gomes hareketlendi. Ricardo Gomes, ceza alanına girmek üzereyken Epureanu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, Epureanu'ya direkt kırmızı kart gösterdi.

24. dakikada ceza sahası önünden Cenk Ahmet Alkılıç'ın sert vuruşunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede topu kontrol etti.

30. dakikada ceza sahası içindeki Visca, meşin yuvarlağı kaleye doğru yolladı. Son anda kademeye giren Murat Uçar, topu kornere gönderdi.

40. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest atışta, Aleksic'in ortasında arka direkte yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda top, kaleci Szumski'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada sağ köşeden Emrah Başsan'ın ceza alanına ortasında ön bölümdeki Ricardo Gomes'in gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

55. dakikada Medipol Başakşehir atağında, ceza sahasındaki Gulbrandsen'in sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Szumski'nin ayağıyla önlediği top, ceza alanı dışına açıldı. Bolingoli'nin kontrol etmek istediği meşin yuvarlağı Boumal uzaklaştırdı. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen maçın hakemi Fırat Aydınus, ceza alanında Boumal'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 58'inci dakikada penaltıyı kullanan Chadli, meşin yuvarlağı kaleci Szumski'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluşturdu: 1-1

61. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Visca, pasını Gulbrandsen'e aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top, kaleci Szumski'de kaldı.

65. dakikada Ricardo Gomes havadan gelen topu indirdi. Oltan Karakullukçu'nun vuruşunda top, savunmadan kornere çıktı.

75. dakikada sol kanattan açılan ortaya yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşunda, top direğe çarparak auta gitti.

77. dakikada sol kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın arka direğe ortasında Emrah Başsan'ın volesinde, kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.

84. dakikada konuk ekip öne geçti. Visca'nın pasında topla ceza alanına giren Gulbrandsen'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

90+1. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Visca, topu ayağından açtı. Meşin yuvarlağa Crivelli vurdu. Top, savunmadan döndü.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA