Siber saldırı araçlarının ve yeraltı forumlarının yaygınlaşması, daha önce düşük seviyeli aktörlerin kurumsal güvenlik için ciddi riskler oluşturmasına izin veriyor.

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2021 Yılı Küresel Risk Raporu, siber güvenlik alanındaki başarısızlığın önümüzdeki 10 yıl içinde insanlığın karşı karşıya kalacağı en büyük tehditlerden biri olacağının altını çiziyor. Yeni tehditler ve güvenlik açıkları baş döndürücü bir hızla ortaya çıkarken, karanlık dünyanın araçları daha karmaşık ve erişilebilir hale geldikçe siber saldırıların sınırları ortadan kalkıyor.

Yeni teknolojiler beraberinde inovasyon fırsatları getirirken, büyük ölçekli veri kaybı ve fidye yazılımı saldırılarında artış gözlemliyoruz. Bu nedenle, iş esnekliği planları hayatta kalmanın anahtarı olarak öne çıkıyor. Gartner tarafından yapılan bir araştırma, fidye yazılımlarını işletmeler için en tehlikeli tehditlerden biri olarak gösteriyor ve 2025 yılına kadar BT organizasyonlarının en az yüzde 75'inin bir veya daha fazla saldırıyla karşı karşıya kalacağını ortaya koyuyor. Türkiye, siber güvenlik alanındaki konumunu güçlendirme çabaları sonucunda Küresel Siber Güvenlik Endeksi 2020 raporuna göre dünya genelinde 11. sırada yer alıyor.

Dell Türkiye Veri Koruma Çözümleri Müdürü Şevket Ağaoğlu ise konu hakkında, “Bir saldırıya gerçek zamanlı müdahale edilse bile çoğunlukla geç kalınmış olunuyor. Riskleri yönetmek, çeviklik, işletme genelinde uyumluluk ve farkındalık yaratmak için testler gerektiriyor. Dell Technologies'in yürüttüğü Dijital Dönüşüm Endeksi 2020 araştırması da yöneticilerin veri gizliliği ve güvenlik endişelerini dönüşümün önündeki büyük bir engel olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Bir işletmeyi en kötü senaryodan yani görev kritik veri kaybından korumak, siber güvenlik uzmanlığı ve dayanıklılığa bütünsel bir yaklaşım gerektiriyor” dedi.

İşletmelerin zorlukların üstesinden gelmek ve çalışanlarının katılımını sağlamak için ise çalışanlara güvenlik eğitimi verilmesi, risk yönetimi yapılması, dijital kasa oluşturulması ve tutarlı güvenlik sağlanması gerekiyor.