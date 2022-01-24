‘BtcTürk çöktü mü, neden açılmıyor? Ne zaman açılacak? ve ‘BtcTürk 503 hata kodu nedir?’ araştırmaları 24 Ocak 2022 Pazartesi sabahının ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Kripto para borsasının bilindik isimlerinden biri olan BtcTürk’e erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar ise firma tarafından yapılacak açıklamaları merakla bekliyor. İşte, 24 Ocak 2022 BtcTürk açıklaması ve erişim sorununda son durum…

BTCTÜRK 503 HATA KODU NEDİR?

BtcTürk hata kodu 503, sunucu tarafında bir hata olduğunu ve gelen isteklerin işlenemeyebileceğini belirten HTTP hata kodlarından bir tanesidir. “Service Unavailable” hatası kullanıcıya erişmeye çalıştığı internet sitesinin yer aldığı sunucunun geçici olarak mevcut olmadığını göstermektedir.

24 OCAK 2022 BTCTÜRK AÇIKLAMASI

BtcTürk’te yaşanan erişim problemi BtcTürk çöktü mü, neden açılmıyor? Ne zaman açılacak? BtcTürk 503 hata kodu nedir? sorularına neden olurken, firmadan yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada;

Değerli kullanıcılarımız,

“Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.” İfadeleri kullanıldı.

Erişim sorununun kısa sürede aşılamamasının ardından konuyla ilişkin Twitter'dan yapılan ikinci açıklamada ise sorunun devam ettiği vurgulanarak

“Değerli kullanıcılarımız,

Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle #BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.” denildi.

24 Ocak 2022 Pazartesi sabahında konuyla ilgili yeni bir gelişme bulunmuyor. Gelişmeler yaşandıkça haberimizde yer alacaktır…