BtcTurk, Dijital Halving Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı

On yıl içinde üçüncü kez gerçekleşen Bitcoin Blok Ödülü Yarılanmasını konu alan zirveye BtcTurk CEO’su Özgür Güneri başta olmak üzere Bitcoin’in doğuşundan beri ekosistemin öncülerinden olan Adam Back, akademisyen İsmail Hakkı Polat, BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk, BtcTurk CTO’su Ozan Yurtseven ve İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan’ın katıldı.

Zirvede, Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin’i enflasyona karşı korumak için tasarladığı ‘Bitcoin Blok Ödülü Yarılanması’ yani ‘Halving’ başta olmak üzere, daha önce geçirdiğimiz iki halving’in tarihi etkileri, yeni dönemde bitcoin ve blokzincir dünyasına dair tüm merak edilenleri ele alındı.

09 Temmuz 2016’daki yarılanmada Bitcoin 1,910 TL olarak gerçekleşirken, 11 Mayıs 2020 tarihindeki 3. Yarılanmada ise Bitcoin 61,999TL olarak kaydedildi.

BtcTurk, 3. Bitcoin Blok Ödülü Yarılanması günü Halving bilgi yarışması ile 15 kişiye toplamda 7.500.000 Satoshi hediye ederken, Halving gününe özel BtcTurk ve BtcTurk PRO'da üyelerinin Türk Lirası ile yaptığı Bitcoin alım satım işlemlerinden ücret almadı.