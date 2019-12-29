Sezonun flaş takımlarından Yeni Malatyaspor yerli otomobile destek kararı aldı. Bu sezon Sergen Yalçın yönetiminde iyi bir grafik çizen sarı kırmızılı ekip, 16 maçta topladığı 23 puanla 9. sırada bulunuyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, yerli otomobil siparişini şimdiden verdi. Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor, 15 adet otomobil alacak.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun"



