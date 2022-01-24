Ekonomi BtcTürk'e saatlerdir erişim yok! İlk açıklama geldi

BtcTürk'e saatlerdir erişim yok! İlk açıklama geldi

Ekonomi

BtcTürk'e saatlerdir erişim yok! İlk açıklama geldi

Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTürk'e saatlerdir erişim sağlanamıyor. Çok sayıda kullanıcı sosyal medyada söz konusu durumdan şikayet ederken, şirketten yapılan açıklamada, arızanın servis sağlayıcılardan kaynaklandığı ifade edildi.

24 Ocak 2022, Pazartesi 08:36 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından biri olan BtcTurk’un internet sitesi ile mobil uygulamalarında erişim problemi yaşanıyor.

Saatlerdir devam eden erişim problemi ile ilgili olarak şirketten de açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada teknik arızanın Microsoft Azure kaynaklı olduğu ifade edilirken, "Değerli kullanıcılarımız, Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yine şirket tarafından yapılan bir diğer açıklamada da "Değerli kullanıcılarımız, Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.



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