Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk'te saatlerdir devam eden erişim sıkıntısı sona erdi. Çok sayıda kullanıcı sosyal medyada söz konusu durumdan şikayet etmiş, şirketten yapılan açıklamada, arızanın servis sağlayıcılardan kaynaklandığı ifade edilmişti.

Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından biri olan BtcTurk’un internet sitesi ile mobil uygulamalarında erişim problemi yaşandı. Uzun süren erişim problemi ile ilgili olarak şirketten de açıklama yapılırken, söz konusu açıklamada teknik arızanın Microsoft Azure kaynaklı olduğu ifade edilmişti.

Değerli kullanıcılarımız,

Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Yine şirket tarafından konu ile ilgili dün akşam yapılan bir diğer açıklamada da "Değerli kullanıcılarımız, Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.









BtcTurk KURUCUSU KEREM TİBUK: ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK

BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk da sosyal medya üzerinde kısa bir açıklama yapmıştı. Tibuk bir kullanıcının, "Bu tip durumlarda CEO’dan bir açıklama gelmemesi yatırımcıyı tedirgin eder. Bu kadar insan soruyor, cevap verip telkin etmek lazım" paylaşımı üzerine, "Microsoft kaynaklı teknik bir sorun var, arkadaşlar uğraşıyor. Biraz zaman alabilir. Endişelenecek bir durum yok." açıklamasında bulunmuştu.

503 HATASI NEDİR?

BtcTürk Hata kodu 503, sunucu tarafında bir hata olduğunu ve gelen isteklerin işlenemeyebileceğini belirten HTTP hata kodlarından bir tanesidir. “Service Unavailable” hatası kullanıcıya erişmeye çalıştığı internet sitesinin yer aldığı sunucunun geçici olarak mevcut olmadığını göstermektedir.















