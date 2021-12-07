Ekonomi Son dakika: BTK işçilerine zam müjdesi! Bakan duyurdu

Son dakika: BTK işçilerine zam müjdesi! Bakan duyurdu

Ekonomi

Son dakika: BTK işçilerine zam müjdesi! Bakan duyurdu

BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak. Bakan Karaismailoğlu duyurdu. BTK işçilerine zam müjdesini duyuran Bakan Karaismailoğlu, 'Dün olduğu gibi bugün de işçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik.' dedi.

07 Aralık 2021, Salı 12:23 Son Güncelleme:
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Bakan Karaismailoğlu: Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine bu yılın başından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak.

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