Gündem BTP Genel Başkanı Haydar Baş corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

BTP Genel Başkanı Haydar Baş corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Gündem

BTP Genel Başkanı Haydar Baş corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

14 Nisan 2020, Salı 10:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan BTP Genel Başkanı Haydar Baş corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Yoğun bakımdaydı

73 yaşındaki siyasetçi, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Öte yandan corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından dün Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilip yoğun bakıma alınmıştı. Durumunun iyiye gittiği açıklanırken acı haber bu sabah geldi.

Haydar Baş, kurtarılamadı

Haydar Baş, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baş'ın cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından alınarak aile kabristanlığına defnedilmek üzere Akçaabat'a götürüldü.

İlgili Haberler
İnfaz düzenlemesinde yüzüne kezzap atılan Berfin Özbek detayı dikkat çekti


İlgili Haberler
Süleyman Soylu’nun istifası tiyatro muydu? Ahmet Hakan yazdı


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Esas felaket cuma değil pazartesi yaşandı!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
65 yaşa getirilen yasak
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
İstifa gecesi neler yaşandı?
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İnfaz düzenlemesinde yüzüne kezzap atılan Berfin Özbek detayı dikkat çekti