BTP Genel Başkanı Haydar Baş corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
14 Nisan 2020, Salı 10:06 Son Güncelleme:
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Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan BTP Genel Başkanı Haydar Baş corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Yoğun bakımdaydı
73 yaşındaki siyasetçi, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Öte yandan corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından dün Kanuni Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilip yoğun bakıma alınmıştı. Durumunun iyiye gittiği açıklanırken acı haber bu sabah geldi.
Haydar Baş, kurtarılamadı
Haydar Baş, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baş'ın cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından alınarak aile kabristanlığına defnedilmek üzere Akçaabat'a götürüldü.