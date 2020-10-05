BTS grubundan 1 milyon dolarlık bağış

Grup üyelerinden Jin dergiye verdiği demeçte, "Yurt dışında olduğumuzda veya başka durumlarda, önyargıya da maruz kaldık. Önyargıya tolerans gösterilmemesi gerektiğini düşünüyoruz; gerçekten yeri yok" dedi.

RM, "Bu, üzerinde çok dikkatli düşündüğümüz bir karardı: Önyargı ve şiddete karşı genel mesajımızın bir parçası olarak ne yapabilirdik? Bunu şirketle çok dikkatli bir şekilde tartıştık ve bu şekilde ortaya çıktı" diye ekledi.

Grup, kendilerini politik görmediklerini ve bağışın altında herhangi başka bir anlam olmadığını açıkladı.

Suga, "Bizimki, adil bir dünyada yaşamak isteyen herhangi birinin de yapmak isteyeceği bir şeydi. Görkemli bir mesaj göndermeye çalışmıyoruz... Irkçılığa ve şiddete karşı olduğumuzla ilgili bir hareketti. Çoğu insan da bunlara karşıdır" dedi.

J-Hope, "İster Kore'de ister başka bir yerde olsun dünya için elimizden geleni yapmak ve müziğimiz veya hayır kurumumuz aracılığıyla elimizden geldiğince olumlu yönde ilerlemek istiyoruz" dedi.

Bağışın yapıldığı sıralarda BTS, Twitter hesabında Black Lives Matter destekçileriyle birlikte duran bir mesaj yayınlamış, mesajda "Irkçılığa karşıyız. Şiddeti kınıyoruz. Siz, ben ve hepimizin saygı görme hakkına sahibiz. Birlikte duracağız. #Black Lives Matter" yazmıştı.







