Kültür & Sanat BTS grubundan 1 milyon dolarlık bağış

BTS grubundan 1 milyon dolarlık bağış

Kültür & Sanat

BTS grubundan 1 milyon dolarlık bağış

Koreli pop grubu BTS'in yedi üyesi (Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook) ve şirketleri Big Hit Entertainment, George Floyd'un ölümüyle ilgili protestoların yoğun olduğu haziran ayında Black Lives Matter dayanışmasına 1 milyon dolarlık bağış yapmıştı. Vanity Fair ile yakın zamanda yapılan bir röportajda grup, bağışların arkasındaki nedenleri açıkladı.

05 Ekim 2020, Pazartesi 14:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Grup üyelerinden Jin dergiye verdiği demeçte, "Yurt dışında olduğumuzda veya başka durumlarda, önyargıya da maruz kaldık. Önyargıya tolerans gösterilmemesi gerektiğini düşünüyoruz; gerçekten yeri yok" dedi.

RM, "Bu, üzerinde çok dikkatli düşündüğümüz bir karardı: Önyargı ve şiddete karşı genel mesajımızın bir parçası olarak ne yapabilirdik? Bunu şirketle çok dikkatli bir şekilde tartıştık ve bu şekilde ortaya çıktı" diye ekledi.

Grup, kendilerini politik görmediklerini ve bağışın altında herhangi başka bir anlam olmadığını açıkladı.

Suga, "Bizimki, adil bir dünyada yaşamak isteyen herhangi birinin de yapmak isteyeceği bir şeydi. Görkemli bir mesaj göndermeye çalışmıyoruz... Irkçılığa ve şiddete karşı olduğumuzla ilgili bir hareketti. Çoğu insan da bunlara karşıdır" dedi.

J-Hope, "İster Kore'de ister başka bir yerde olsun dünya için elimizden geleni yapmak ve müziğimiz veya hayır kurumumuz aracılığıyla elimizden geldiğince olumlu yönde ilerlemek istiyoruz" dedi.

Bağışın yapıldığı sıralarda BTS, Twitter hesabında Black Lives Matter destekçileriyle birlikte duran bir mesaj yayınlamış, mesajda "Irkçılığa karşıyız. Şiddeti kınıyoruz. Siz, ben ve hepimizin saygı görme hakkına sahibiz. Birlikte duracağız. #Black Lives Matter" yazmıştı.


İlgili Haberler
BTS grubunun yeni albümü BE geliyorBTS'ten ABD'de yeni bir ilkBTS'nin yeni şarkısı Dynamite yarım saatte 12 milyon izlendi


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Ayça Okay
CoroNATION olarak biz!
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Bazı kitapları okumak gerçek bir cezadır
Gülüm Dağlı
Bengisu Özkes
Güneşin Oğlu: Gerçek mi, göreceli mi?
Bengisu Özkes
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tenet dünyada 300 milyon dolar hasılat barajını aştı