BTS grubunun yeni albümü BE geliyor

Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, ‘BE’ (Deluxe Edition) adını verdikleri yeni albümün müjdesini verdi. Güney Koreli grup, yeni albümün şimdiye kadar yapılmış en ‘BTS gibi’ albüm olacağını söyledi.

BTS'in şirketi Big Hit Entertainment, BE (Deluxe Edition) albümünün BTS'in düşüncelerini, duygularını ve en derin düşünceleri yansıttığını belirterek, “Bu yeni proje, daha zengin bir müzikal spektrum deneyimi ve şimdiye kadarki en iyi BTS müziğini sunuyor” açıklamasını yaptı.

Yedi kişilik müzik grubunun yeni albümü 20 Kasım’da piyasada olacak. Ancak ön siparişler 28 Eylül’de verilebilecek.

RM, Jungkook, Jin, Jimin, V, Suga ve J-Hope'tan oluşan BTS grubu, yeni albümleri için, “Bu yıl çok ihtiyaç duyulan şeyi ‘dünyaya şifa mesajı’ verecek” dedi.

Rekor kıran klip

BTS, 21 Ağustos'ta çıkardığı Dynamite adlı single’ıyla rekor üstüne rekor kırmıştı. YouTube’da sadece yarım saatte 12 milyon izleyiciye ulaşarak açılış rekoru kıran klip, ilk 24 saatte ulaştığı dinlenme oranıyla yeni bir tarihi rekora imza atmıştı.

BTS’in resmi Dynamite klibi, ilk 24 saatte 100 milyonu aşarak 101,1 milyon kez görüntülenmesiyle ve aynı zamanda ilk yayınlandığında 3 milyondan fazla kişi tarafından aynı anda izlendiği için YouTube Premiere (ilk gösterim) rekorunu da kırmıştı.







