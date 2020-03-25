BTS ile şimdi de Korece öğrenin

Türkiye'de de geniş çapta hayran kitlesine sahip Güney Koreli grup BTS, hem küresel çaptaki müzikseverlerle daha yakından bağ kurmak hem de tüm dünyanın içinde bulunduğu karantina günlerini verimli geçirmek amacıyla bir dizi Korece dersine hazırlanıyor. Yapımcı şirket Big Hit Entertainment'ın 'BTS ile Korece Öğren' mottosuyla başlattığı programda dersler, grubun hayranları için oluşturulan mobil uygulama Weverse üzerinden yürütülecek. Derslerde, grubun hit parçaları Run BTS, Bangtan Bomb ve BTS Episode gibi videoları kullanılırken; dersleri ise Hankuk Üniversitesi'nden Prof. Heo Yong verecek. Üçer dakikalık 30 derste, temel Korece ve dilbilgisi kuralları öğretilecek. İlk ders Salı günü başlayacak, daha sonra dersler her pazartesi akşamı devam edecek. Söz konusu adım, BTS fanlarından gelen video kliplerin altın İngilizce altyazı ekleme talebinin ardından geldi.

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