Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS'in hayranları salı akşamı grubun resmi hesabının hack'lenmesinin ardından TikTok'u soruşturma açmaya çağırdı.

Independent Türkçe'nin Metro'dan aktardığı habere göre ünlü grubun "Army" diye adlandırılan hayranları, hesapta BTS'in mevcut faaliyetleriyle ilgisi olmayan çeşitli çizgi film videolarıyla karşılaştı. Olağandışı görüntüler bir şeylerin ters gittiğine işaret ediyordu.

Hacker'ın video yüklemeye devam ettiği sırada grubun hayranları hesabın o2m ve 3mk_mosab isimli iki kullanıcıyı takip ettiğini fark etti. Söz konusu hesapların uygulamada BTS'in resmi sayfasındaki videoları yüklediği ortaya çıktı.

İhlalin soruşturulması için çağrıda bulunan hayranlardan biri BTS'in plak şirketi Big Hit Entertainment'ı etiketleyerek şunları söyledi:

"Merhaba @BigHitEnt BTS'in TikTok resmi hesabının ele geçirildiğini fark ettik, lütfen bu sorunu çözün ve yasal işlem yapılmasını sağlayın. Onlara zarar verecek hiçbir şey istemiyoruz."

Bir başka kullanıcıysa, "BTS'in TikTok hesabını hack'leyen kişiye sesleniyorum, yargılanacaksın" dedi.

TikTok söz konusu ihlale dair henüz bir açıklama yapmadı.

Bununla birlikte NME'nin haberine göre Spotify ve Kakao M arasındaki, K-pop hayranlarını endişelendiren anlaşmazlığın çözüldüğü aktarıldı. Söz konusu lisans anlaşmazlığı nedeniyle Spotify'dan yüzlerce K-pop parçasının kaldırıldığı açıklanmıştı. Anlaşmazlığın çözümünün ardından parçaların platforma yeniden yükleneceği belirtildi.





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