Tayvan'da, 30 ila 70 yaşları arasındaki 18 bin 424 yetişkin üzerinde yapılan analizler obeziteye yatkın bireylerde vücut kitle indeksini (BMI) azaltmanın belli egzersizlere bağlı olduğunu buldu.

Araştırma düzenli koşu, dağ tırmanışı, yürüyüş, güç yürüyüşü, dans ve uzun süre yoga yapmanın obeziteye yatkın olan bireylerde kiloyu kontrol altında tutabileceğini keşfetti.

Ancak araştırma, birçok popüler egzersiz türünün genetik faktörlü obezlerde işe yaramadığını gösterdi.

Haftada 3 kez 30 dakika obezite genlerine karşı koyuyor

Araştırmacılar, PLOS Genetics'te yayınlanan makalelerinde obezitenin farklı tür egzersizler yaparak riskin düşürülebileceğini sonucuna vardı. Makalede, düzenli fiziksel egzersizin obeziteye yatkın kişilerde daha etkili ve faydalı olabileceğini gösterdi. Araştırmada düzenli koşunun yani haftada üç kez 30 dakika yapılan egzersizin obezite genlerine karşı koymanın en etkili yolu olduğu ortaya çıktı.

Çalışmada araştırmacılar özellikle yüzme gibi soğuk sudaki aktivitelerin insanları aç bırakıp daha fazla yemelerine neden olabileceğini belirtiyor.



