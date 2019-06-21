Bu acının tarifi yok! Daha 1.5 aylıktı

Bu acının tarifi yok! Daha 1.5 aylıktı Ankara Nallıhan Karayolu'nda meydana gelen kazada 1.5 aylık bir bebek hayatını kaybederken aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı.