Olay, dün sabah saatlerinde Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı evde yaşayan Suriye uyruklu iki aile, evde bulunan 3 bebeğe mama yedirip uyuttu. Sabah uyandıklarında 3 bebeğin de hareketsiz olduğunu fark eden aile bebeklerini hastaneye götürdü. Hastanede yapılan kontrolde 3 aylık Eye ve 4 aylık Mehir Elhammud’un hayatını kaybettiği belirlendi. 4 aylık olan Şehed Elhammud’un ise hastanede tedavisi sürüyor. Eye ve Mehir Elhammud, Adli Tıp Kurumundaki incelemelerinin Malatya Şehir Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

İHA