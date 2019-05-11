Bu adam neden serbest?

Antalya'da biri kız, 2 çocuğu, iş yerine kilitleyip cinsel içerikli fotoğraflar gösterip, video izleterek istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.F., adli kontrolle serbest kaldı.

11 Mayıs 2019, Cumartesi 08:19
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Bu adam neden serbest?

Antalya’da telefon bayiliği yapan M.F., her ikisi de 16 yaşında olan kız ve erkek çocuklarına dükkanında cinsel istismarda bulundu. M.F.’nin kepenklerini indirip, dükkanına kilitlediği kız çocuğu önceki gün ihbar üzerine polis tarafından kurtarıldı.

Gözaltına alınan M.F. ifade verdikten sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki çocuğa istismarda bulunan M.F. elini kolunu sallaya sallaya evine gitti.

BENZER BİR SKANDAL DAHA YAŞANMIŞTI

Ankara'da spor salonu sahibi olan Yavuz Ö.’ye (65) bir kız çocuğunu istismar ettiği için 2016’da dava açılmış ancak serbest bırakılmıştı. Yavuz Ö.’nün (65) yargılama sürerken 3’ü 18 yaşından küçük 4 kız sporcuyu daha istismar ettiği ortaya çıkmıştı.


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