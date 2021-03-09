Bu ailede herkes pilot! Anne, baba ve çocuklar...

Nagihan Karaman, 7 yıldır pilot. Bunun son 4 yılını özel bir uçuş okulunda eğitmen olarak geçirmiş. Eşi Kenan Karaman ile oğulları Kutay ve Emirhan da pilot. Dünyada bile pek örneği olmayan bu ‘havalı aile’de herkes göklerde olmanın keyfini yaşıyor. Nagihan Karaman, “Hem aile hem meslek birlikteliğimiz var ve bu durum bizleri daha da kenetliyor” dedi.

KADINLARIMIZA İMKAN VERİLSİN

Ayrı ayrı zamanlarda uçuş yaptıkları için bazen birbirlerini çok az gördüklerini ifade eden Karaman, “Bir kadın ve anne olarak pilotlukta zorlu zamanlarım çok oldu ve hâlâ da oluyor. Ama biz kadınlar çok güçlüyüz ve her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Ben Sabiha Gökçen’in izinden gidiyorum. Havacılıkta kadınlarımıza imkan verilmesi en büyük arzum” diye konuştu.