Bu akşam hangi maçlar var? 1 Eylül akşamı hangi maçlar saat kaçta oynanacak, hangi kanalda?
“Bu akşam hangi maçlar var?” sorusu 1 Eylül akşamı pek çok futbolsever tarafından araştırılıyor. 2022 Dünya Kupası eleme maçları kapsamında birbirinden heyecanlı mücadeleler ve rekabet içinde geçen dünya maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 1 Eylül akşamı hangi maçlar saat kaçta oynanacak, hangi kanalda? İşte yanıtı…
01 Eylül 2021, Çarşamba 16:59 Son Güncelleme:
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2022 Dünya Kupası eleme maçları başladı ve hemen her akşam dünya genelinde milyonlarca kişi bu maçları takip ediyor. 4 yılda bir düzenlenen ve en prestijli organizasyonlardan olan Dünya Kupası için heyecan devam ederken, “Bu akşam hangi maçlar var? 1 Eylül akşamı hangi maçlar saat kaçta oynanacak, hangi kanalda?” soruları da sıklıkla soruluyor. İşte, saat saat 1 Eylül maçları…
1 EYLÜL MAÇ SAATLERİ VE YAYINLANACAĞI KANALLAR
17:00
- Kazakistan - Ukrayna
- 2022 Dünya Kupası Eleme
- S Sport Plus, S Sport
18:30
- Mikkeli - PK 35
- Finlandiya 2. Ligi
18:30
- VPS - TPS Turku
- Finlandiya 2. Ligi
19:00
- Finlandiya - Galler
- Hazırlık Maçı
- S Sport 2, S Sport Plus
19:00
- Gine Bissau - Gine
- 2022 Dünya Kupası Eleme
- FIFA Youtube
19:00
- Senegal - Togo
- 2022 Dünya Kupası Eleme
- FIFA Youtube
19:00
- Hırvatistan - Galler
- U19 Hazırlık Maçı
- Galler Youtube
21:45
- Fransa - Bosna Hersek
- 2022 Dünya Kupası Eleme
- S Sport Plus, S Sport
21:45
- İsviçre - Yunanistan
- Hazırlık Maçı
21:45
- Rusya - Hırvatistan
- 2022 Dünya Kupası Eleme
- UEFA.tv
21:45
- Portekiz - İrlanda
- 2022 Dünya Kupası Eleme
- UEFA.tv
21:45
- Norveç - Hollanda
- 2022 Dünya Kupası Eleme
- S Sport 2, S Sport Plus
21:45
- Letonya - Cebelitarık
- 2022 Dünya Kupası Eleme
- UEFA.tv
21:45
- Danimarka - İskoçya
- 2022 Dünya Kupası Eleme
- UEFA.tv
21:45
- Türkiye - Karadağ
- 2022 Dünya Kupası Eleme
- TRT 1
22:00
- Libya - Gabon
- 2022 Dünya Kupası Eleme
- FIFA Youtube
22:00
- Mali - Ruanda
- 2022 Dünya Kupası Eleme
- FIFA Youtube
22:00
- Mısır - Angola
- 2022 Dünya Kupası Eleme
- FIFA Youtube
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