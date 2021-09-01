2022 Dünya Kupası eleme maçları başladı ve hemen her akşam dünya genelinde milyonlarca kişi bu maçları takip ediyor. 4 yılda bir düzenlenen ve en prestijli organizasyonlardan olan Dünya Kupası için heyecan devam ederken, “Bu akşam hangi maçlar var? 1 Eylül akşamı hangi maçlar saat kaçta oynanacak, hangi kanalda?” soruları da sıklıkla soruluyor. İşte, saat saat 1 Eylül maçları…

1 EYLÜL MAÇ SAATLERİ VE YAYINLANACAĞI KANALLAR

17:00

Kazakistan - Ukrayna

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

18:30

Mikkeli - PK 35

Finlandiya 2. Ligi

18:30

VPS - TPS Turku

Finlandiya 2. Ligi

19:00

Finlandiya - Galler

Hazırlık Maçı

S Sport 2, S Sport Plus

19:00

Gine Bissau - Gine

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Senegal - Togo

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

19:00

Hırvatistan - Galler

U19 Hazırlık Maçı

Galler Youtube

21:45

Fransa - Bosna Hersek

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport Plus, S Sport

21:45

İsviçre - Yunanistan

Hazırlık Maçı

21:45

Rusya - Hırvatistan

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

21:45

Portekiz - İrlanda

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

21:45

Norveç - Hollanda

2022 Dünya Kupası Eleme

S Sport 2, S Sport Plus

21:45

Letonya - Cebelitarık

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

21:45

Danimarka - İskoçya

2022 Dünya Kupası Eleme

UEFA.tv

21:45

Türkiye - Karadağ

2022 Dünya Kupası Eleme

TRT 1

22:00

Libya - Gabon

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

22:00

Mali - Ruanda

2022 Dünya Kupası Eleme

FIFA Youtube

22:00