Futbol Bu akşam hangi maçlar var? 1 Eylül akşamı hangi maçlar saat kaçta oynanacak, hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? 1 Eylül akşamı hangi maçlar saat kaçta oynanacak, hangi kanalda?

Futbol

Bu akşam hangi maçlar var? 1 Eylül akşamı hangi maçlar saat kaçta oynanacak, hangi kanalda?

“Bu akşam hangi maçlar var?” sorusu 1 Eylül akşamı pek çok futbolsever tarafından araştırılıyor. 2022 Dünya Kupası eleme maçları kapsamında birbirinden heyecanlı mücadeleler ve rekabet içinde geçen dünya maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 1 Eylül akşamı hangi maçlar saat kaçta oynanacak, hangi kanalda? İşte yanıtı…

01 Eylül 2021, Çarşamba 16:59 Son Güncelleme:
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2022 Dünya Kupası eleme maçları başladı ve hemen her akşam dünya genelinde milyonlarca kişi bu maçları takip ediyor. 4 yılda bir düzenlenen ve en prestijli organizasyonlardan olan Dünya Kupası için heyecan devam ederken, “Bu akşam hangi maçlar var? 1 Eylül akşamı hangi maçlar saat kaçta oynanacak, hangi kanalda?” soruları da sıklıkla soruluyor. İşte, saat saat 1 Eylül maçları…

1 EYLÜL MAÇ SAATLERİ VE YAYINLANACAĞI KANALLAR

17:00

  • Kazakistan - Ukrayna
  • 2022 Dünya Kupası Eleme
  • S Sport Plus, S Sport

18:30

  • Mikkeli - PK 35
  • Finlandiya 2. Ligi

18:30

  • VPS - TPS Turku
  • Finlandiya 2. Ligi

19:00

  • Finlandiya - Galler
  • Hazırlık Maçı
  • S Sport 2, S Sport Plus

19:00

  • Gine Bissau - Gine
  • 2022 Dünya Kupası Eleme
  • FIFA Youtube

19:00

  • Senegal - Togo
  • 2022 Dünya Kupası Eleme
  • FIFA Youtube

19:00

  • Hırvatistan - Galler
  • U19 Hazırlık Maçı
  • Galler Youtube

21:45

  • Fransa - Bosna Hersek
  • 2022 Dünya Kupası Eleme
  • S Sport Plus, S Sport

21:45

  • İsviçre - Yunanistan
  • Hazırlık Maçı

21:45

  • Rusya - Hırvatistan
  • 2022 Dünya Kupası Eleme
  • UEFA.tv

21:45

  • Portekiz - İrlanda
  • 2022 Dünya Kupası Eleme
  • UEFA.tv

21:45

  • Norveç - Hollanda
  • 2022 Dünya Kupası Eleme
  • S Sport 2, S Sport Plus

21:45

  • Letonya - Cebelitarık
  • 2022 Dünya Kupası Eleme
  • UEFA.tv

21:45

  • Danimarka - İskoçya
  • 2022 Dünya Kupası Eleme
  • UEFA.tv

21:45

  • Türkiye - Karadağ
  • 2022 Dünya Kupası Eleme
  • TRT 1

22:00

  • Libya - Gabon
  • 2022 Dünya Kupası Eleme
  • FIFA Youtube

22:00

  • Mali - Ruanda
  • 2022 Dünya Kupası Eleme
  • FIFA Youtube

22:00

  • Mısır - Angola
  • 2022 Dünya Kupası Eleme
  • FIFA Youtube

 

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