Bu araçtan sağ çıktı

İstanbul istikametinde seyir halindeki Cevdet P. idaresindeki 52 HM 425 plakalı hafif ticari araç, Yahya Kaptan Mahallesi mevkisinde arızalandı. Bunun üzerine sürücü Cevdet P. aracı emniyet şeridine çekti. Bu sırada Mehmet R’nin kullandığı 34 EN 1081 plakalı kamyon, önce emniyet şeridindeki hafif ticari araca, ardından aynı yönde seyir halindeki Selda T. idaresindeki 41 ST 383 plakalı otomobile çarptı.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönü yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. AA