Son günlerin gündemi malum COVID-19 aşıları. Aşı üzerine bir yazı da ben yazayım dedim. Ama bu aşı başka aşı. Kaktüslere uygulanan türden. Altı yeşil üstü renkli, birleştirilmiş kaktüsleri görmüşsünüzdür. İşte onlar size bahsedeceğim aşılı kaktüsler. Kaktüsler çeşitli nedenlerle aşılanır. Bu nedenlerden biri, farklı bir tür üretmek olabilir.

HAYAT KURTARAN AŞI

Bazen de bir kaktüsü kurtarmak için aşı yapılır. Kaktüslerde kök çürümeleri sık görülebilir. Çürüyen kök kısmı kesilerek üst kısım sağlıklı bir gövdeye aşılanabilir. Böylece iki kaktüsün birlikte hayatına devam etmesi sağlanır. Bazı kaktüs türleri fotosentez yapamaz. Bunlar da bir anaç kaktüse aşılanarak hayatlarına devam etme şansı yakalar.

ZENGİNLİĞİ ÇEKİYOR

Aşılı kaktüsler, iç mekanda 5-10 yıl hayatta kalabilir. Kaktüslerle aşı denemesi yapmak isterseniz kullandığınız tüm araç gereçlerin steril olmasına dikkat etmelisiniz. Çin kültürü olan Feng Shui’de; kaktüslerin dekorasyonda kullanılmasının, negatif enerjiyi dışarı yönlendirebileceğine, evin enerji akışını dengeleyebileceğine ve zenginliği çekeceğine inanılıyor.

Kışın açan çiçekler

Kardelen, sümbül, kasımpatı, krizantem, çuha çiçeği, hercai menekşe, süs lahanası, Atatürk çiçeği, nergis, şebboy, açelya, sıklamen, yılbaşı çiçeği ve mum çiçeği kışın açan çiçekler olarak bilinir. Kar altında açan ve baharın müjdecisi kabul edilen kardelenin hüzünlü bir hikayesi var. İlkbaharda açan iki çiçek birbirine aşık olur. Kimsenin olmadığı kış aylarında açıp baş başa kalmaya karar verirler. Kış gelince fikri ortaya atan çiçek soğuktan çekinip açmaz. Diğeri açıp sevdiğini bekler. Gelmeyince de boynunu büker. Karlar erirken de ölüp gider. İşte o kardelendir.

Meyveyi seven dikenine katlanır

Kaktüslerden bahsetmişken, meyvesi yenilen türlere de değinelim. Bunlardan biri Frenk inciri, Hint inciri ya da dikenli incir olarak bilinen tür. Genel olarak doğada yetişen bu tür, bir şifa kaynağı. Tam bir C vitamini deposu olan dikenli incir, antioksidan da barındırır. Bağışıklık sistemini de kuvvetlendirici özelliği sayesinde tüm hastalıklara karşı savaş açar. Dikenlerinden ayıklamak zor olsa da faydası zahmete değer. Reçeli de son yıllarda rağbet görüyor.

EJDER MEYVESİ

Ejder meyvesi, pitaya adıyla bilinen ve son yıllarda ünlenen bir kaktüs ürünü. Çalışmalar, ejder meyvesinin yüksek lif ve antioksidan içeriğinden dolayı sağlık için yararlı olduğunu gösteriyor. Obez farelerde insülin direncini ve karaciğer yağlanmasını, azalttığı araştırmalarda gösterildi. Kalorisi oldukça düşük olan ejder meyvesi B1, B2, B3 vitaminleri ve demir kalsiyum, fosfor gibi mineralleri de içeriyor.