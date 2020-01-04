Bu ay kira artışı ne kadar olacak?

Kira artışları Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak 2019’da çıkan torba yasa ile değişmişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı.

İş yeri için süre var

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) dün enﬂasyon oranlarını açıkladı. Buna göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 15.18 oldu. ÜFE’ye ayarlı artış devam etseydi kira artışı yüzde 17.56 olacaktı. İş yerlerinde enﬂasyona göre kira artışı uygulamasına 1 Temmuz 2020’de geçilecek. Bu tarihten sonra iş yeri kiraları için yenilenecek kontratlarda 12 aylık ortalama TÜFE baz alınacak. Ancak şu aşamada sözleşmede yazan hüküm ya da mülk sahibinin talebi dikkate alınacak.



