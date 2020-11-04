Bu ay kira yenileyen ne kadar fark öder?

Bu uygulama 18 Ocak 2019’da çıkan torba yasa ile değişmişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon oranlarını açıkladı.

İşyerinde de aynı

Buna göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 11.74 oldu. Yani 1.000 liralık kirada 117.4 liralık bir artış olacak. İşyerlerinde de TÜFE’ye göre kira artışı uygulamasına 8 yıl ertelemenin ardından temmuzda geçilmişti. Bu tarihten sonra işyerleri kiraları için yenilecek kontratlarda, 12 aylık ortalama TÜFE (yüzde 11.74) baz alınacak. Ayrıca depozito bedeli para ise kiracı ve mal sahibinin ortak açacağı ve birbirlerinden izin almadan çekemeyeceği ‘vadeli’ bir hesaba yatırılacak.







