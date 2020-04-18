Türkiye Bu bahar hepimize iyi gelecek

Bu bahar hepimize iyi gelecek

Türkiye

Bu bahar hepimize iyi gelecek

Oksijen oranımız artıyor. Kendi dengesini bulan doğa yaşam enerjisi veriyor. Bu bahar hepimize iyi gelecek.

18 Nisan 2020, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Pandemi nedeniyle insan hareketinin durması, karbon salınımını ciddi ölçüde azalttı. Avrupa’da hava kirliliği yüzde 45 azaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin uydu görüntülerinde İstanbul’un temiz hava kalitesinin arttığı ortaya çıktı. Baharla birlikte toprak, evlerindeki insanlara yaşam sevinci aşılayan bir şölenle uyandı.

En temiz dünya

Uzmanlar, sera gazlarının azalması sayesinde insanlığın en büyük sorunlarından olan iklim krizinde yavaşlama beklendiğini açıkladı. Mart ve nisan ayları Sanayi Devrimi’nden bu yana hava sahasının en temiz olduğu dönemler olarak tarihe geçebilir. Deniz canlıları çeşitliliği de artacak. Balık sezonunda lüfer ve palamut bereketi bekleniyor.

Park bizim, yol kira

Güney Afrika’nın en turistik yaşam parklarından Kruger, turistlere kapandı. Aslanlar normalde safari araçlarının kullandığı yollarda keyif yapıyor. Öğle uykularını burada alıyorlar.

Yuva heyecanı

Afrika’dan 10 bin km yol kat ederek Ankara Kızılcahamam’a gelen göçmen leylekler yuvalarını yapıyor.

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