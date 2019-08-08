Bu bayram 4 milyon kurbanlık kesilecek

Kurban Bayramı 11 Ağustos Pazar günü başlayıp, 14 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Türkiye’nin dört bir yanında kurbanlık satışları devam ediyor. Bu yıl küçükbaş kurbanlıkların fiyatı 1500 TL’den başlıyor. 1 tonu aşan ağırlıklara sahip büyükbaşlarda ise fiyat 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Geçen yıl Kurban Bayramı’nda Türkiye genelinde 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş hayvan kesildi. Bu yıl, geçen yılın biraz daha üzerinde kesim bekleniyor.

KURBANLIK EKONOMİSİ 10-15 MİLYAR TL

Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, bu yıl Kurban Bayramı’nda 850 bin civarı büyükbaş, 2 milyon 800 bin ile 3 milyon arasında da küçükbaş hayvan kesilmesini beklediklerini söyledi. Dünyadaki birçok ülkenin toplam hayvan varlığından daha büyük rakamdaki hayvanın bir seferde kesildiğine işaret eden Karabayoğlu, kurbanlıkların yarattığı ekonomik değerin 10-15 milyar TL’yi bulduğunu söyledi.

DERİ UYARISI

Kesilen kurbanların derilerinin vakıf, dernek, cami kurum ve kuruluşlara bağışlandığını ifade eden Karabayoğlu, yaklaşık 4 milyon kurbanlığın derisinin ekonomiye kazandırıldığını ancak ciddi bir kaybın da sözkonusu olduğunu vurguladı. Türkiye’nin toplam deri ihtiyacının yüzde 20’sinin sadece Kurban Bayramı’nda karşılandığını belirten Karabayoğlu, "Ancak ülke bazında çok büyük bir zayiat oluşuyor. Bilinçsiz kişilerce yanlış kesim, bazı kasapların acele ederek verdiği zararlarla toplam deri miktarının yaklaşık yüzde 10’u zayi oluyor, yani 20-30 milyon TL’lik kayıp oluşuyor" dedi.

KASAPLAR KESİME ZAM YAPMADI

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Yardımcısı Osman Yardımcı ise bu yılki beklentinin 1 milyona yakın büyükbaş, 3 milyona yakın küçükbaş kesimi olduğunu söyledi. Bu yıl kurbanlıklarda keçi, koyun gibi küçükbaş fiyatlarının 1500 TL’den başladığını ve ortalama fiyatın 2 bin TL, büyükbaş ortalama fiyatın da 10 bin TL olduğunu aktaran Yardımcı, kasapların kesim fiyatlarının geçen 2 yılda olduğu gibi küçükbaş kesimde 150 TL, büyükbaş kesimde 450 TL olduğunu kaydetti. (DHA)