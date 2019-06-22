Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Özer, insülin direncindeki düşüşün diğer rahatsızların oluşmasındaki etkileri anlattı.

İnsülin direnci ile kanser arasındaki ilişkiye uzun yıllardır dikkat çekildiğini belirten Özer, "Yapılan çalışmalara göre insülin direnci ile meme kanseri, böbrek kanseri, prostat kanseri ve rahim kanseri ile arasında güçlü bir ilişki var" dedi.

İNSÜLİN DİRENCİNİN BELİRTİLERİ

Hatice Özer, insülin direncinin belirtilerini de şöyle sıraladı:

-Ağır bir yemek sonrası, şekerli bir gıda yedikten sonra gereğinden fazla bir ağırlık hissi, uyku hali oluşması.

-Yemekten sonra şekerin kontrolsüz olarak düşmeye başlamasıyla el titremesi, terleme.

-Mide kazınması şikayetleri ve kilo almanın kontrol edilememesi.

-Sık tatlı yeme isteği, yorgunluk hissi.

-Bel çevresinin giderek genişlemesi.

-'Akantozis Nigrikans' denilen özellikle koltuk altı, kasık, boyun bölgelerinde esmerleşme ve renginde koyulaşma.

-Karaciğerde yağlanma, kilo artışı ve kilo verememe şikayetleri.

-Kadınlardaki adet düzensizlikleri.

-Yorgunluk ve halsizlik hissi

-Uykusuzluk hali.

-Kan yağlarındaki bozukluklar.

-Odaklanma ve düşünce kabiliyetinde bozulmalar

Özer "İnsülin direnci belirtilerini fark eder etmez mutlaka bir endokrinoloji hekimine başvurulması gerekiyor" diye konuştu.