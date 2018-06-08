Bu besin 36 saat tok tutuyor!

Isınan havaların ve ramazanın sonlarına doğru gelinmesiyle beraber açlık hissi daha fazla hissedilmeye başlamış olabilir. Gün boyu hiç acımamak istiyorsanız birazdan vereceğimiz önerileri dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Sahur İçin

Sahur öğünü, gün içinde enerji stoğunuzu karşılayacak en önemli öğün olduğu için mutlaka sahura kalkmanızı ve sahurda sizi uzun süre tok tutacak besinlerin tercih edilmesi öneriliyor. Lif içeriği yüksek, glisemik indeksi düşük ve kaliteli protein içeriğine sahip besinler uzun süre tokluk sağlıyor.

Omlet Seçeneği

Sahur menüsüne ilişkin önerilerini aktaran Diyetetik Uzmanı Ağıllı Akın, 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 70 gram yağsız lor peynir, 1 tatlı kaşığı sıvıyağ ve 50 gram mantar ile hazırlanacak omletin sağlıklı sahur için lezzetli bir seçenek olduğunu bildirdi.

Yumurtanın Önemi

Söz konusu besinlere örnekler veren Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Ağıllı Akın, bunlar arasında yumurtanın önemine dikkat çekti. Ağıllı Akın, yumurtanın 36 saat süreyle tokluğu sağlayabilecek tek besin olduğundan sahurda mutlaka tüketilmesi gerektiğini bildirdi.Yumurtanın peynirle desteklenmesini gerektiğini vurguladı.