Ramazan ayının yaz aylarına denk gelmesi, oruçlu kalma süresinin uzun olması nedeniyle açlık daha fazla hissediliyor. Peki, İşte ramazanda tok tutan besinler…

SAHUR İÇİN

Sahur öğünü, gün içinde enerji stoğunuzu karşılayacak en önemli öğün olduğu için mutlaka sahura kalkmanızı ve sahurda sizi uzun süre tok tutacak besinlerin tercih edilmesi öneriliyor. Lif içeriği yüksek, glisemik indeksi düşük ve kaliteli protein içeriğine sahip besinler uzun süre tokluk sağlıyor.

SAHURDA OMLET TOK TUTUYOR!

1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 70 gram yağsız lor peynir, 1 tatlı kaşığı sıvıyağ ve 50 gram mantar ile hazırlanacak omlet sağlıklı sahur için lezzetli bir seçenek olabilir. Yumurta 36 saat süreyle tokluğu sağlayan tek besin olduğundan mutlaka sahurda tüketilmesi gerekiyor. Yumurta, protein kaynağı olduğundan tok kalmayı sağlıyor.

SAHURDA 1 ADET YUMURTA TÜKETİN

Ramazan’da gün içinde tüketilen öğün sayısının azalmasıyla vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini karşılamak zorlaşıyor. Sahurda yenilen 1 yumurta bu besin öğelerinin bazılarını karşılamaya yardımcı oluyor. Yumurta en kaliteli protein kaynağı olduğundan Ramazan süresince tüketilen yumurta, gereken proteinin bir kısmını almayı sağlıyor. Kaliteli proteinin yanı sıra, yumurta doymamışlar yağlar, A,D,E vitaminleri, tiamin, niacin, riboflavin, demir, çinko, folik asit ve fosfor açısından da önemli bir kaynak.

SAHURDA YUMURTA NASIL TÜKETİLMELİ?

Ramazan’da yumurta tüketmek kadar onu nasıl tükettiğimiz de çok önemli. Sucuk, sosis, pastırma gibi tuz oranı yüksek besinlerle hazırlanan yumurta, oruç sırasında susuzluğun artmasına neden olabilir. Yağda yumurtayı da, sindirim sorunu ve fazla yağlı olması nedeniyle tercih etmemelisiniz. Sahurda yumurtayı haşlanmış olarak, mümkünse, kayısı kıvamında yemelisiniz. Çünkü, kayısı kıvamındaki yumurta, daha kısa sürede haşlandığından daha az besin öğesi kaybına uğruyor.