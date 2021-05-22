Kültür & Sanat Bu bir kanıt! Mersin'de bulundu

Bu bir kanıt! Mersin'de bulundu

Kültür & Sanat

Bu bir kanıt! Mersin'de bulundu

Mersin’de üç bisiklet sürücüsü, 1400 rakımdaki yaylada gezerken buldukları salyangoz fosilini Deniz Canlıları Müzesine bağışladı.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 18:40 Son Güncelleme:
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Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, kardeşi ve yeğeniyle, Toroslar ilçesinin Arslanköy Yaylası’nda bisiklet sürerken bir kayanın içinde salyangozu andıran fosil buldu. Uygun, fosili, detaylı inceleme yapılabilmesi için Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi bünyesindeki Deniz Canlıları Müzesine bağışladı.

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, fosili incelemeye aldı. Ayas, yaptığı açıklamada, ilk incelemede elde ettikleri bulgulara göre salyangoz fosilinin, tarihi 55-65 milyon yıl öncesine dayanan Paleosen Dönemi’ne ait olduğunu değerlendirdiklerini söyledi. Toroslar bölgesinin çok sayıda deniz fosilini bünyesinde barındırdığını belirten Ayas, "Ender görülen bir salyangoz fosilini inceledik.

Eski zamanlarda Anadolu’nun Tetis Denizi’nin tabanı olması nedeniyle o dönemlerden kalma bir deniz canlısı fosili. Bu aynı zamanda Anadolu’nun da bir deniz tabanı olduğunun kanıtı. Fosilin, yaklaşık 55-65 milyon yıl öncesine ait, Paleosen Dönemi kalıntısı olduğunu değerlendiriyoruz. Doğada gezerken bu tarz fosilleri bulan vatandaşların müzelerle görüşmesi önem taşıyor." dedi.

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun da yeğeninin dikkati üzerine fosili fark ettiklerini dile getirerek, "Fosili ilk gördüğümüzde heyecanlandık ve sonrasında kayadan çıkardık. İlk incelediğimizde, hazineden daha değerli bir şey bulduğumuzu anladık. Bir canlının taşlaşmasının milyonlarca yıl süreceğini bildiğimiz için çok heyecanlandık ve Deniz Canlıları Müzesi ile görüştük. Çok ender bir eser olduğunu öğrendik." diye konuştu.

AA

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