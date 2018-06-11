Bu çaba hediyeyi hak ediyor

Biz de Posta gazetesi, Posta.com.tr ailesi olarak hem başarınıza ortak olup çabanızı ödüllendirmek hem de ebeveynlerinizin karne hediyesi seçme sürecini kolaylaştırmak için Hepsiburada işbirliği ile bir organizasyon düzenledik. Yolculuğa sıfırdan başlayan miniklerimden, finallerle sabahlayan genç arkadaşlarıma kadar yaş skalası oldukça geniş olan birbirinden tatlı, zeki ve başarılı öğrencilerimizi stüdyomuzda ağırladık ve onlarla karne hediyeleri beklentilerini konuştuk. Çocuklarımın yaşlarından büyük sohbeti ve eğlenceli kamera arası videoları Posta.com.tr ve @yagmurkalyoncu Instagram hesabımda...

Minik ikili sınıf arkadaşı. Sanırım aralarında arkadaşlıktan öte bir bağ var. Bir ilk aşk durumu söz konusu gibi. :) 6 yaşındalar, henüz kreşe gidiyorlar. En sevdikleri ders boyama, en sevdikleri aktivete ise satranç. Ege avukat olmak istiyor. Emina ise bir öğretmen adayı. (Emina şimdiden Ege ne derse onaylıyor. İkisinin ortak hayalleri var.) Ege anne ve babasından akıllı saat istiyor. Emina ise oyuncak bebek evi.





Tarzına önem veren Ece 12 yaşında, ortaokula gidiyor. Büyüyünce moda sektöründe yer almak istiyor. En sevdiği şey kıyafetlerden farklı kombinler yapmak. Parçaları birbirine yakıştırmayı, uydurmayı çok seviyor. Giyiminde ise renkli parçalar ve rahatlık ön planda. Favori kombini tayt ve gömlek. Ece ileride moda çekimlerinde yararlı olabilir düşüncesiyle şimdiden bir fotoğraf kursuna gitmeyi istiyor. Ayrıca yaptığı kombinleri takipçileriyle paylaşmak için bir de fotoğraf makinesine ihtiyacı varmış sevgili annesi, babası…





Liseye hazırlanan Efe 13 yaşında bir yakışıklı. Girdiği LGS sınavının başarılı geçtiğini düşünüyor. En sevdiği ders İnkılap. Efe geleceğin bir cumhurbaşkanı adayı. Hayali; ülkenin lideri olmak. Bunun için çok çalışması gerektiğini biliyor olmalı ki notlarının hepsi pekiyi. Karne hediyesi hayaline gelince taşınabilir bilgisayar.





Lise giriş sınavlarına şimdiden hazırlanan Azra 12 yaşında ve ortaokula gidiyor. Şu sıralar boş zamanlarını bolca soru çözerek geçiriyor. Aksiyon ve macera seven Azra büyüyünce polis olmak istiyor. Prenses kıyafetli şık bir polis adayı var karşımda. Ailesinden karne hediye olarak akıllı telefon ve bisiklet istiyor.





Hedefe odaklanan Miray 18 yaşında. Üniversitede Gayrimenkul ve Varlık Değerleme öğrencisi. Sayısal bir bölümde okuyor olmasına rağmen matematikle arası pek iyi değil. Şimdiki gençler geleceğini planlama ve yönetme konusunda çok başarılı. Onlardan biri olan Miray ileride yatırım ve gayrimenkul konusunda uzmanlaşacak. Sanırım Miray’ın olduğu yerde para hesabı Miray’dan sorulacak. Miray okul ve meslek hayatında daha iyi konsantre olabilmek ve hayat hedeflerini hep 12’den vurabilmek için okçuluk kursuna gitmek istiyor. Kurs için gerekli olan malzemeler için hepsiburada'yı çoktan ziyaret etmiş bile. Başarılı final notlarının ardından ailesinden ne istediği belli. Bir de spor saat olursa fena olmaz diyor.

Cool hareketleri ile dikkat çeken Kaan 10 yaşında ve ilkokula gidiyor. En sevdiği ders Matematik. Spor yapmayı seviyor ve okulun su topu takımında. Dijital dünyayı yakından takip eden Kaan’ın bir Youtube kanalı var. Oyun videoları çekip takipçileriyle paylaşıyor. Büyüyünce gemi mühendisi ya da doktor olmak arasında kararsız kalan Kaan, anne ve babasından bakalım ne istemiş…





Finallerle sabahlayan Fatıma 21 yaşında bir üniversite öğrencisi. Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü’nde okuyor. Aynı zamanda ilgili bir bölümde çalışan Fatıma geleceğin başarılı iş kadınları listesine girmeye aday. Hem okuyup hem de çalışan Fatıma hayatını doğru programlama yeteneğine sahip olduğu için hobilerine de zaman ayırıyor. Hobileri arasında müzik olan Fatıma'nın en büyük hayali gitar çalabilmek. Uykusuz ve zorlu geçen finaller sonrası ailesinden istediği şey tahmin ettiğiniz gibi bir gitar.