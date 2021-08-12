Bu çocuğa neler oluyor?

KORKMAYIN, ÇOCUĞUNUZ KENDINI BULMAYA ÇALIŞIYOR

Ebeveynler bunu kopuş olarak değerlendirse de bu aslında ergenin kimlik arayışının bir parçası. Ergen bağımsızlık arayışındadır. Bir yandan büyümek istediğini göstermek ister, diğer taraftan da henüz çocuksu davranışlarından sıyrılamamıştır. Gencin gözünde anne baba ideal olma niteliklerini kaybeder. “Annem babam her şeyi bilir” düşüncesinin yerini “Annem babam nereden bilecek, onların dönemi geçmişte kalmış, ben onlardan daha iyi bilirim” düşünceleri alır. Sizden farklıyım, sizin olmamı istediğiniz kişi değil, kendi istediğim kişi olmak istiyorum mesajı verir. Arkadaşlarıyla, giyim tarzlarıyla, dinledikleri müziklerle, davranışlarıyla ‘ben başka biriyim’i anlatmak ister. O artık bir birey

AMA BİZİMLE KONUŞMUYOR

Ailelerin çoğu "Çocuğumuz bizimle hiçbir şeyi paylaşmıyor, gizliyor" derler. Gençlerin çoğu da "Aileme anlattığım zaman beni dinlemiyorlar, ne söylesem hemen tepki veriyor kızıyor ya da nasihat ediyor", "Beni anlamıyorlar ben de hiçbir şeyi anlatmıyorum" diyor. Anne-babasının ona kızacağı, küseceği, onu cezalandıracağını düşünen genç, bir sorun yaşadığında bunu ebeveynleriyle paylaşmıyor. Bu da yaşadığı problemlerin büyümesine ve içinden çıkamayacağı bir hal almasına yol açabiliyor. Kızmak, öfkelenmek işin kolay tarafı. Çocuğunuzla ilişkinizi koparmamak için sakin ve sabırlı kalmanız, eleştirmeden onu dinlemeniz gerekiyor. Onu dinlerken başka şeyle uğraşmadan, sözünü kesmeden, nasihat etmeden veya çözüm bulmadan sadece onun ne hissettiğini anlamaya çalışın. Çocuğunuzla arkadaş olmaya çalışmayın. Ergen için anne babanın rolü ve pozisyonunu koruması önemli. Annebaba olarak kalmanız ancak onu eleştirmeden, yargılamadan, sınırları koruyarak iletişim kurmanız çok önemli. Çatışmalar sağlıklı ergenliğin bir parçası. Sorunsuz ergenlik yok. Doğru iletişim kurulması ergenebeveyn çatışmasının olmayacağı anlamına gelmez. Yaşanabilecek olumsuz durumların en aza indirilmesini sağlamış olur. Eğer çocuğunuz sizinle çatışmıyor, her dediğinizi kabul ediyor, aşırı uyum sağlıyorsa asıl burada bir problem söz konusu olabilir. Ancak çatışmalar artmış ve iletişim kurmak mümkün olmuyorsa bir uzman desteği alınmalı