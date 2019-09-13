Bu çocuklar kime sığınsın? İlknur A. dayakçı eşinden kaçıp devlete sığındı. Kızı Ayşegül (15, bıçakla peşinden gelen babasından kaçmak için camdan atladı. 2 ay sonra da kardeşi Doğukan (14) kendisini silahla kovalayan babasından kaçmak için aynı pencereden atladı. Yaralı çocuklar, her iki olayda da serbest bırakılan dayakçı babaya teslim edildi