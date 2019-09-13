Bu çocuklar kime sığınsın?
İlknur A. dayakçı eşinden kaçıp devlete sığındı. Kızı Ayşegül (15, bıçakla peşinden gelen babasından kaçmak için camdan atladı. 2 ay sonra da kardeşi Doğukan (14) kendisini silahla kovalayan babasından kaçmak için aynı pencereden atladı. Yaralı çocuklar, her iki olayda da serbest bırakılan dayakçı babaya teslim edildi
İstanbul Sultangazi’de 16 yıllık eşi Ramazan A.’dan sürekli şiddet gören İlknur A., 8 ay önce evi terk edip sığınma evine yerleşti. Çocuklarını da sürekli döven Ramazan A., 2 ay önce telefonla oynayan kızı Ayşegül’e sinirlenip bıçakla kovaladı. Ayşegül, can havliyle 1’inci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Yaralanan Ayşegül hastaneye kaldırıldı, Ramazan A. hakkında hiçbir işlem yapılmadı.
‘EVE DÖNMEZSEN ONLARI VURURUM’
Eşinin yaşadığı sığınma evini bulmaya çalışan Ramazan A. önceki gün oğlu Doğukan’ın telefonundan İlknur A.’yı görüntülü aradı. Ramazan A. elindeki tabancayı göstererek “Eve dönmezsen çocukları ayaklarından vurmaya başlayacağım” diye bağırdı. Babasının elinden kurtulan Doğukan da ablası gibi pencereden atladı. Ayakları kırılan Doğukan hastaneye kaldırıldı.
DHA