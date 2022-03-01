Batıya sığınan Ukraynalıların sayısı 500 bini geçti. Polonya’ya giriş için sınırda bekleyen 25 kilometrelik araç kuyruğu, paramparça olmuş aileler ve çocukların hüzünlü görüntüleriyle dolu. 7 yaşındaki Mark Goncharuk babasının Ruslara karşı savaşmak için geride kaldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Annesiyle üç gün yürüdükten sonra minibüs bulabildiklerini söylerken “Babamızı Kiev’de bıraktık. Ordumuza yardım ediyor” dedi. 352 sivilin hayatını kaybettiği Rus işgalinde ölenlerin 14'ü ise çocuk. Önceki gün Mariupol’daki Rus ateşinde bir apartmanda, 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybettti. Annesinin kucağında ambulansa taşınan kızın duran kalbi elektro şokla yeniden çalıştırılmak istenildiyse de başarılı olunamadı. Müdahaleyi yapan doktor, gözyaşları içinde foto muhabirine dönüp “Bu miniğin gözlerini çek, Putin görsün” diye bağırdı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 352 sivil öldü. Bunlardan 14’ü çocuk. Dünyaya ‘sadece bir rakam’ olarak duyurulan bu çocukların yaşam hakkı Rus saldırılarında ellerinden alınıyor.

Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı Ukrayna’yı işgal girişiminde bugüne kadar 14’ü çocuk 352 sivil öldü, 116’sı çocuk 1684 sivil de yaralandı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet “Bu sivillerin çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roket sistemleri ile hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahlarla öldürüldü” dedi. Mariupol kentinde Rusya’nın sivil yerleşim yerlerine saldırmasının ardından yaralanan bir kız çocuğunu kurtarma çabaları kare kare görüntülendi. Ancak maalesef çabalar sonuçsuz kaldı.

Yaralı kıza ambulansta kalp masajı yapıldı. Bu sırada babası ise kan ve gözyaşı içindeydi. Küçük kız, üzerindeki tek boynuzlu at pijamasıyla hastaneye götürüldü.

Hastanede kıza kalp masajı yapıldı ve elektroşok uygulandı.

Maalesef çabalar sonuçsuz kaldı ve küçük kız kurtarılamadı.

SAVAŞ ÇOCUKLARA NASIL ANLATILIR?

Televizyonlarda ve internette son günlerde kaçınılması imkansız hale gelen savaş haberleri çocukları da etkiliyor. Uzmanlar, çocuklara savaşın nasıl anlatılacağını şöyle açıklıyor:

Çocuk, 7-8 yaşından küçükse, o sormadan siz savaştan bahsetmeyin.

Çocuklar bu kadar karmaşık konuları anlayamaz, o nedenle de anne ve babalarını kaybetme korkusu yaşamaya başlarlar. Onlara savaşın sizi etkilemediğini söyleyin.

Basit ifadeler kullanın. Savaşan ülkelerin isimlerini ve nedeni söyleyin. Savaşların her zaman yaşandığını ama doğru olmadığını belirtin.

8-11 yaş grubu çocuklar sizden duyduklarını okulda da anlatacaktır, bunu unutmayın.

Televizyon ve sosyal medyadan uzak kalmalarını sağlayın.







