Bu çocukların gözyaşında boğulun
Dünya, 7’den 70’e hedef gözetmeden can alan PKK/YPG terör örgütünü görmezden gelip Türkiye’yi hedef tahtası haline getirmeye çalışırken, bebek katillerinin şehit ettiği biri 9 aylık olan 5 çocuk gözyaşları ile toprağa verildi.
Yürek yakan o bakışlar
Teröristlerin Şanlıurfa Ceylanpınar’a yaptığı havanlı saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim’in cenazesinde ağabeyi İsmail Terim, (üstte) kardeşini yaşlı gözlerle uğurladı. PKK/YPG’nin önceki gün şehit ettiği ikisi çocuk 4 sivilin cenazesi de toprağa verildi.
Muhammed bebeğe veda
Teröristlerin önceki gün şanlıurfa Akçakale’ye attığı roketler Suriyeli 9 aylık Muhammed Omar’ı şehit etmişti. barış Pınarı harekatı’nın ilk şehidi olan Muhammed Omar’ın dünkü cenaze törenine annesi ile ablasının hıçkırıkları damga vurdu. Önceki gün 7 sivili öldüren teröristler dün de nusaybin ve Suruç’a yaptıkları havanlı saldırıda 10 vatandaşı katletti. POSTA