Bu çocukların gözyaşında boğulun

Yürek yakan o bakışlar

Teröristlerin Şanlıurfa Ceylanpınar’a yaptığı havanlı saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim’in cenazesinde ağabeyi İsmail Terim, (üstte) kardeşini yaşlı gözlerle uğurladı. PKK/YPG’nin önceki gün şehit ettiği ikisi çocuk 4 sivilin cenazesi de toprağa verildi.

Muhammed bebeğe veda

Teröristlerin önceki gün şanlıurfa Akçakale’ye attığı roketler Suriyeli 9 aylık Muhammed Omar’ı şehit etmişti. barış Pınarı harekatı’nın ilk şehidi olan Muhammed Omar’ın dünkü cenaze törenine annesi ile ablasının hıçkırıkları damga vurdu. Önceki gün 7 sivili öldüren teröristler dün de nusaybin ve Suruç’a yaptıkları havanlı saldırıda 10 vatandaşı katletti. POSTA