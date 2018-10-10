'Bu da benden sana hediye olsun' dedi, kadın zabıtayı vurdu
Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir kadın, "Bu da benden sana hediye olsun" diyerek zabıta G.Y.'yi vurdu. Hastaneye kaldırılan G.Y.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı
Olay, Mudanya’da sahilde bulunan bir pilavcıda meydana geldi. Arkadaşlarıyla pilavcıda oturan zabıta memuresi G.Y.’nin arkasından gelen şüpheli kadın A.Ö., “Bu da benden sana hediye olsun” dedikten sonra tabancayla bir el ateş ederek G.Y.’yi omzundan vurdu. Kafede bulunan vatandaşlar hemen 112 ekiplerine haber verdi.
POLİS HEMEN YAKALADI
Olay yerine gelen ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan G.Y.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, şüpheli A.Ö. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
İHA