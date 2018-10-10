'Bu da benden sana hediye olsun' dedi, kadın zabıtayı vurdu

'Bu da benden sana hediye olsun' dedi, kadın zabıtayı vurdu Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir kadın, "Bu da benden sana hediye olsun" diyerek zabıta G.Y.'yi vurdu. Hastaneye kaldırılan G.Y.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı