Bu da konteyner dolandırıcısı!
Kocaeli'de internet üzerinde sahte ilan vererek konteyner satma vaadi ile vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Antalya'dan bir kişi, internet üzerinden gördüğü Kocaeli'de satılık konteyner ilanından iletişime geçtiği şahsa 3 bin TL kapora gönderdiğini ve konteyneri alamayarak dolandırıldığını belirtip şikayetçi oldu.
İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Asayiş Şube Yandol Büro Amirliği ekipleri, ilan üzerinden şahsın H.Ö. (26) olduğunu tespit etti.
OPERASYONLA YAKALANDI
Kimliği belirlenen şüpheli, İzmit'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA