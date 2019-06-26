Bu da konteyner dolandırıcısı!

Antalya'dan bir kişi, internet üzerinden gördüğü Kocaeli'de satılık konteyner ilanından iletişime geçtiği şahsa 3 bin TL kapora gönderdiğini ve konteyneri alamayarak dolandırıldığını belirtip şikayetçi oldu.

İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Asayiş Şube Yandol Büro Amirliği ekipleri, ilan üzerinden şahsın H.Ö. (26) olduğunu tespit etti.

OPERASYONLA YAKALANDI

Kimliği belirlenen şüpheli, İzmit'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA