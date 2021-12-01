Bu da konutta stokçuluk!

Zam gelecek’ beklentisiyle özellikle gıdada ve temel tüketim ürünlerinde görmeye alışık olduğumuz stokçuluk, konut sektörüne de sıçradı. Son bir yıldır dövize bağlı maliyetler nedeniyle artan konut fiyatlarının, döviz kurlarındaki son dalgalanmanın ardından daha da yükseleceği öngörüsüyle ev sahipleri, ellerindeki konutları satmaktan vazgeçiyor. Yeni yılda daha yüksek fiyattan satmak için mevcut ilanlar geri çekiliyor, işlemler son dakika tapudan dönüyor.

ARZ DÜŞÜK, TALEP CANLI

Merkez Bankası’nın Konut Fiyat Endeksi’ne göre, konut fiyatları eylülde yıllık yüzde 35.5 artarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Konut metrekare birim fiyatı da ilk kez 5 bin lirayı geçti. İnşaat maliyetlerindeki artış ve sınırlı arz konut fiyatlarını yukarı taşımaya devam etse de talep canlılığını sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, ekimde yüzde 14.9 artışla 137 bin 401 konut satıldı. Bu yılki toplam konut satışı da 1 milyon barajını geçti.

ALMANIN ZAMANI AMA...

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.29’a kadar çekmesi de piyasayı hareketlendirdi. Vatandaş hem düşük faiz oranından yararlanmak hem de henüz zam görmemiş fiyatlardan ev alabilmek için elini çabuk tutsa da ya ev bulamıyor ya da bulduğu evin sahibi satıştan vazgeçiyor. Sektör temsilcileri, arz düşük ve talep fazla oldukça ev fiyatlarındaki artışın devam edeceğini, önümüzdeki dönemde en az yüzde 40-45 yükseleceğini ifade ediyor.

İLANLAR 2-3 GÜNDE YÜZDE 12 AZALDI

Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, satılık ilan sayılarını yalnızca kendi portallarında değil tüm portallarda takip ettiklerini belirterek, “Son 2-3 günde satılık konutların yüzde 12 oranında azaldığını görüyoruz. Türkiye genelinde toplam satılık ilanı 430-450 bin bandında bulunuyor. Bu da 50 bin civarında ilanın geri çekildiği anlamına geliyor. Tapu işlemi esnasında bile mal sahibinin satıştan vazgeçtiğini duyuyoruz” dedi.

YENİ YIL HEDEFİ

Ev sahiplerinin fiyatların ocak ayında daha da artacağını öngördüğü için ilanları çektiğini anlatan İdikat, şunları söyledi:

“2 yıldır ciddi bir arz problemi var, piyasada ev kalmadı. Yatırım için ev alan kitle de fiyatlarını dövize endeksledi. Normalde ayda yüzde 1.5 fiyat artışı beklenir ancak son 5 aydır yüzde 5-6 oranında artışlar var. İlanların yüzde 20’sine de yüzde 10-12 zam geldi. Ocak ayında bir yüzde 10-12 daha zam bekleniyor.”

SON DAKİKA TAPUDAN DÖNÜYOR

ALICI DA MAĞDUR OLDU

RE/MAX Final Gayrimenkul Danışmanı Ünal Kuzey, mal sahiplerinin bilinçsiz bir şekilde fiyat yükseltmeye meyilli olduğunu belirterek, “Mal sahipleri, mülkleri biraz talep görmeye başladığında, birkaç telefon aldıklarında hemen fiyat yükseltmek istiyorlar ya da satıştan vazgeçiyorlar. Son günlerde bütün işlemlerimiz son dakika tapudan dönüyor. Alıcılar da mağdur oluyor” diye konuştu.

1 SAATTE 60 BİN LİRA

Dövizdeki artış sonrasında çok fazla işlemden dönüldüğünü anlatan Kuzey, şunları söyledi:

“Örneğin, dolar 10 lirayken 830 bin liraya anlaşılan bir dairenin satışı için tapuya gittiğimiz gün dolar 13.40’a çıktı. Mal sahibi, 'getirim 83 bin dolardan 62 bin dolara düştü' diyerek satmaktan vazgeçti. 360 bin liraya arsa hisseli bir daire satışımız vardı, mal sahibi bir saat sonra fiyatı 420 bin liraya çıkardı. Son bir aydır herkes dolara endeksli düşünerek fiyat hesaplıyor.”

YAZLIKLARDA YENİ SEZON BEKLENTİSİ

Koronavirüs salgını başladığından itibaren hem yerli hem de yabancının gözdesi haline gelen Muğla’da da durum farklı değil. Sezonluk kiralamaların milyon liraları bulduğu bölgede ev sahipleri de yazı beklemeye başladı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bodrum Temsilciliği Başkanı Sevil Ece Gümüş Kapar, alım talebinin sürdüğünü, dövizdeki hareket ile birlikte fiyatların da yükselişe geçtiğini belirterek, “Fiyat yükselten ev sahiplerimizin sayısı oldukça fazla. Yaz sezonunu beklemek için mülklerini ilandan çekenler de oldu” dedi.