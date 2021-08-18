Son dakika haberlere göre, Kabil'i ele geçiren Taliban'ın verdiği sözlere rağmen yaptığı insanlık dışı eylemlere her saat yenisi ekleniyor. Grubun suçlu olduğunu iddia ettiği insanlara verdikleri cezalar kan dondurdu. Kadınları ise çok daha ağır bir korku sarmış durumda. Kendilerine zorla yemek yaptırmak isteyen Taliban'ın istekleri reddedilince başvurdukları yollar, inanılacak türden değil.

Tüm dünya Taliban nedeniyle adeta tırnaklarını yemeye başladı. Afganistan'ın başkenti Kabil'den, Taliban kontrolüne geçtiğinden beri korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Taliban, hırsızlıkla suçladığı insanları katrana bulamaya ve Kabil'de geçit töreni yapılacak kamyonlara bağlamaya başladı ve yağmacıları toplamak için evden eve gidiyor.

SİYAH KATRANA BULAYIP SÜRÜKLEDİLER

Kendisine 'Kurtuluş Melekleri' diyen grup, Taliban'ın başkenti ele geçirmesinin ardından Kabil'de çıkan kaos sonrasında şüphelileri silah zoruyla evlerinden sürükleyip duvarlara dayadılar.

Görüntülerde, yüzü siyah katranla kaplanmış ve bir kamyonun arkasına bağlanmış kişinin araba hırsızı olduğu iddia edildi. İnsanlar elleri arkasından bağlı halde görüldü.

AK-47 VE ROKETATARLAR...

Diğer görüntüler, Kabil havaalanının dışındaki Taliban savaşçılarının AK-47'ler ve roketatarlar kullandığını, korkmuş kalabalığa doğru yürüdüğünü ve havaya uyarı ateşi açtığını gösterdi. Ayrıca grubun insanlara kamçı ve sopalarla saldırdığı görüntüler bir anda yayıldı.

Eski memurlar ve yabancı ülkelerde çalışanlar, kendi evlerinde mahkûm oldular. Taliban evden eve gidip insanları kim oldukları ve ne yaptıkları konusunda sorgularken korku içinde yaşıyorlar.

Eski bir tercüman, güvenli bir evde kalırken telefonundaki bir uygulama aracılığıyla evinin basıldığını gördüğünü anlattı. Cihatçılar, dünyayı 20 yıl önceki Taliban'a kıyasla ılımlı olduklarına ikna etmeye çalışırken, 'Taliban 2.0' olarak adlandırılıyor.

'YEMEK YAP DEDİLER, BİZ FAKİRİZ DEYİNCE BOMBA ATTILAR'

Najia adında bir Afgan kadın, Taliban kapılarını çaldığında kuzeydeki yaşadıkları küçük bir köyde, başlarına gelecekten habersiz üç küçük oğlu ve kızıyla birlikte evde oturuyordu.

25 yaşındaki kızı Manizha, annesinin, Taliban'ın erkekleri için yemek yapmasını talep etmeden üç gün önce eve nasıl geldiklerini ve yaşanılan dehşeti şu sözlerle anlattı:

"Annem onlara, 'Ben fakirim, size nasıl yemek yapabilirim?' dedi. Taliban üyeleri bunu duyduktan sonra bir anda onu dövmeye başladı. Annem yere yığıldı ve ona silahlarıyla vurdular."

Manizha, Taliban üyelerine artık durmalarını söylediğinde inanılmaz bir olay yaşandı. Taliban üyeleri odaya el bombası attı, Manizha ev havaya uçarken kaçmayı başardı ancak dört çocuk annesi Najia daha sonra darp edilerek öldürüldü.







