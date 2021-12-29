Bu defa “Hiç olmamış gibi aşık ol”
Herkesi dışarıdan gelen beklentilere kulak tıkayarak kendi doğrularına ve kendi yaptıklarına aşık olmaya davet eden etkinlik ve eğlence platformu, yeni kampanyasında bu daveti “Hiç olmamış gibi aşık ol” sloganıyla ortaya koyuyor.
29 Aralık 2021, Çarşamba 14:52 Son Güncelleme:
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Etkinlik ve eğlence platformu About Nights, dördüncü kampanyasıyla yayında. Pandemi nedeniyle eğlence kültürünün yalnızca gece ile sınırlı kalmayarak tüm güne yayıldığına dikkat çekmek isteyen kampanya, Yeliz'in seslendirdiği kült şarkı "Gündüzüm Seninle Gecem Seninle" ile yeni eğlence anlayışını daha önce hiç olmamış gibi kutlamaya davet ediyor.
Ogilvy İstanbul imzalı kampanyanın çekimleri 2 gün boyunca Büyükada ve Riva’da gerçekleşti. Filmin yönetmen koltuğunda Hami Özkan oturuyor