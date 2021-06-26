Türkiye Bu defa korkulan olmadı! Boğuldu zannedilirken gerçek bambaşka çıktı

Bu defa korkulan olmadı! Boğuldu zannedilirken gerçek bambaşka çıktı

Türkiye

Bu defa korkulan olmadı! Boğuldu zannedilirken gerçek bambaşka çıktı

Samsun'da, sabah erken saatlerde evinden denize gitmek için çıkan Onur Torunoğlu'ndan (24), uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Boğulma şüphesi üzerine denizde arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Torunoğlu, dalgıç kıyafetiyle ve elinde zıpkınla denizde bulundu.

26 Haziran 2021, Cumartesi 18:28 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Atakum sahilinde meydana geldi. Saat 07.00 sıralarında evinden denize gitmek için çıkan Onur Torunoğlu’ndan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Onur Torunoğlu’nun, denizde boğulma tehlikesi geçirdiğinden şüphelenen polis ekipleri, durumu Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlara haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, denizde Torunoğlu’nu aramaya başladı. Yaklaşık 2 saat süren arama- kurtarma çalışmasının ardından Onur Torunoğlu, dalgıç kıyafetiyle ve elinde zıpkınla denizde bulundu.

Açık denizde zıpkınla avlandığını ifade eden Torunoğlu, polis tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Torunoğlu'nun ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

DHA

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