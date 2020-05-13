Bu dönemde Bitcoin alınır mı? - Üçüncü halving sonrası fiyatlar neden artmadı?
Her dört yılda bir gerçekleşen Bitcoin halving (yarılanma) etkinliği birkaç gün önce gerçekleşti. Madencilere çıkardıkları blok başına verilen ödül, 3’üncü Bitcoin halving etkinliği ile bir daha asla artmayacak şekilde 12.5 BTC’den 6.25 BTC’ye düştü. Peki bu dönemde Bitcoin satın almak mantıklı mı?
13 Mayıs 2020, Çarşamba 10:51 Son Güncelleme:
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Halving/halvening madencilerin ödüllendiriliği kripto para sayısının yüzde 50 azalması anlamına geliyor.
Bir önceki halving etkinliği 7 Temmuz 2016’da gerçekleşmiş, 25 BTC olan blok ödülü 12.5 BTC’ye düşmüştü. Bitcoin fiyatı ikinci halving etkinliğini öncesinde yükselişe geçmiş, 2015’in Ağustos ayında 200 dolar seviyelerinde olan Bitcoin fiyatı Haziran 2016’da 770 dolar seviyelerine ulaşmıştı.