Bu dönemde en güvenli yatırım BES

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek de BES ve katılım sigortacılığının gelecek için en güvenli liman olduğunu belirterek, “Sigortalı olmak hem sizi hem de sevdiklerinizi güvence altına almak anlamına geliyor. Bu salgın da gösterdi ki günlük akışımız, alışkanlıklarımız hiç beklenmedik şekilde bozulabiliyor. Evde kalarak kendimizi nasıl koruyorsak BES ve sigorta kapsamında kalarak da hayatta karşılaşacağımız beklenmedik olaylara karşı güvence altına girmeliyiz” dedi.

BES’ten çıkış eğilimi yok

Çalkantılı dönemlerin güvenli limanının her zaman için BES fonları olduğunu aktaran Sincek, şunları söyledi: “Koronavirüs salgınına rağmen tasarruflarını BES’te değerlendirenlerin emeklilik fonlarından bir çıkış eğilimi yok. Dünyayla iç içe bir finansal piyasa düzeni dolayısıyla Türkiye’deki finansal enstrümanlarda da bu durumdan negatif yönde etkileniyor. Ancak akıllı tasarruf yapanlar, salgın sonrasında emeklilik fonlarının iyi getiri oluşturabileceğini ön görüyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan büyük finansal krizlerin ertesinde de finansal enstrümanların değerlenerek toparlandığını gözlemlemiştik. Bu tür dalgalanma zamanlarında emeklilik fonlarınızda mevcut pozisyonu korumanızı tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık sigortalılarımızın yanındayız

Ayhan Sincek, içinde bulunduğumuz olağanüstü günlerle ilgili yaptığı değerlendirmede ise şunları söyledi: “Katılım Emeklilik olarak bizler de Katılım Sağlık güvencesi altındaki sigortalılarımızın tanı konulara kadar gerçekleşen tüm harcamalarını poliçesi doğrultusunda ödüyoruz. Covid-19 testi pozitif sonuç vermiş olsa da içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde sigortalılarımızın yanındayız; planlanan tedavi için oluşan ek maliyetler noktasında sigortalılarımız ve sağlık kurumları ile birebir iletişim sağlayarak destek olmaya devam ediyoruz.”



