Bu düğünde gelinler de damatlar da ikiz

Bu düğünde gelinler de damatlar da ikiz Ordu'nun Ünye ilçesinde, tek yumurta ikizi Mustafa ve Mehmet Uslu (28) kardeşler, kendileri gibi tek yumurta ikizi Neslihan ve Nagihan Cüni (26), kardeşlerle dünya evine girdi