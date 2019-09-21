Bu dünyadan Zeki Müren geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı arasında imzalanan protokolle 8 Temmuz 2000’den beri Zeki Müren’in son yıllarını geçirdiği ev, sanatçının anısına düzenlenen sanat müzesi olarak kullanılıyor.

KİŞİSEL EŞYALARI SERGİLENİYOR

Müzeye gelen ziyaretçiler Sanat Güneşi’nin şarkılarıyla müzeyi geziyor. İki katlı müzede sanatçının birçok malzemesinin yanı sıra, kişisel eşyaları, hayranlarından gelen mektuplar, plakları, kasetçalarları, takıları, ödülleri ve fotoğrafları yer alıyor. Müren’in 1976 model klasik aracı ile elinde mikrofon tutan bronz heykeli de müzenin bahçesinde sergileniyor.

ARKADAŞI ZEKİ MÜREN'İ ANLATTI

Zeki Müren’in Bodrum’da yaşadığı yıllara tanık olan 80 yaşındaki arkadaşı Hüsnü Akalın ise sanatçının çok iyi bir insan olduğunu anlattı. Müren ile Bodrum’da sohbet edip vakit geçirdiklerini aktaran Akalın, "Bodrum’un neredeyse her yerinde anısı vardır. Bardakçı Koyu’nda çok vakit geçirirdi. Çok kibar bir insandı. Zeki Müren unutulmayacak bir sanatçı. Böyle bir insan bir daha gelmez. Evi de müze olarak sergileniyor. Onun yaptığını kimse yapmaz." dedi.





Sahnelere bir süre ara verdiği için ayrı düştüğü hayranlarıyla 1996’da yeniden buluştuğu TRT stüdyosunda yaşama veda eden Zeki Müren, ölümünün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen, eşsiz yorumu ve dillerden düşmeyen çok sayıda eseriyle gönüllerde yaşamını sürdürüyor.

İlk kez "Manolya" adlı plağıyla 1955 yılında "Altın Plak" ödülü kazanan sanatçı, birçok kurum ve kuruluş tarafından "yılın sanatçısı" seçildi. Çok yönlü çalışmalar yapan Müren’in ilk şiir kitabı olan "Bıldırcın Yağmuru" ise 1965 yılında yayımlandı. 200’e yakın bestesi bulunan ve 50 plak çıkara sanatçının 18 sinema filminde de imzası bulunuyor.

Çalışmalarından dolayı 1991 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen ilk Türk müziği sanatçıları arasında yer alan "Sanat Güneşi", radyoda canlı solo yayınlarda kullandığı ilk mikrofonun kendisine hediye edildiği stüdyo çekimlerinde hayata veda etti.

İzmir’de yapılacak program çekimleri için Bodrum’daki evinden ayrılan Müren, bir daha çok sevdiği Bodrum’a dönemedi. Müren’in cenazesi, vasiyeti üzerine doğduğu Bursa’da on binlerce seveninin katıldığı törenle Emirsultan Mezarlığı’na defnedildi.

Zeki Müren’in vasiyeti üzerine tüm mal varlığını eşit olarak paylaşan TEV ve Mehmetçik Vakfı, sanatçıyı unutmadı. İki vakfın Bursa’da yaptırdığı "Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi" ünlü sanatçının yolunu takip eden sanatçı adaylarına eğitim imkanı sunuyor.

Sanatçının ölüm ve doğum yıl dönümlerini unutmayan sevenleri, her yıl 24 Eylül ve 6 Aralık’ta Bursa’daki mezarı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca müze haline getirilen Bodrum’daki evinde düzenlenen törenlere katılıyor.



