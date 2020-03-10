Bu ekonomi haberlerini kaçırmayın: Ekonomi Postası (10 Mart 2020)

Aksigorta, ‘Hayata Devam Sigortası’ ile 15 Mart’a kadar Kadınlar Günü’ne özel ücretsiz mamografi ya da meme USG hizmeti kampanyası gerçekleştiriyor. Poliçe sahipleri ayrıca tek yönlü akciğer grafisi, EKG, tam kan sayımı ve tam idrar testi, sedimantasyon, açlık kan şekeri ve total kolesterolün ölçülerek, hekim tarafından değerlendirebileceği hediye check-up’ın da sahibi olacak. Paket kapsamında; MR ve BT görüntüleme işlemi, radyoterapi ve kemoterapi uygulama seansları, PET ve CT çekim işlemleri de ücretsiz olarak poliçeye tanımlanıyor.

Koronavirüs petrolü vurdu

Koronavirüs salgınının küresel ekonomide durgunluğa neden olacağı endişelerine bir de petrol fiyatlarındaki yüzde 30’luk düşüş eklenince, küresel piyasalarda 2008 krizinden sonraki en büyük kayıp görüldü. Adeta ‘Kara Pazartesi’nin yaşandığı günde Avrupa borsalarındaki kayıplar yüzde 10’u aştı, ABD piyasaları yüzde 7 çakıldı. Para güvenli liman altına park etti.

Altına hücum var

Altın fiyatları, salgının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların hisse senedi gibi riskli piyasalardan çıkarak güvenli liman varlıklara sığınmasıyla birlikte, yedi yıldan sonra ilk kez 1.700 doların üzerine çıktı. 1.702 doları gördükten sonra gün içinde bir miktar gerileyen ons altın 1.680 dolarda dengelendi. Gram altın da dün 338 lirayla rekor tazeledikten sonra 329 lira seviyesinde seyretti.

Dünyaya örnek halk plajı

Geçen yıl halk plajı uygulaması başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilkini Bodrum’da, ikincisini de Çeşme’de açmıştı. Şimdi de Antalya’da kapsamlı 2 halk plajı açacaklarının müjdesini veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Antalya Belek bölgesinde Belek ve Kadriye plajları açılacak. Bu plajlar çok daha modern ve çok büyük halk plajları olacak. Buna kıyı da müsait” dedi.







